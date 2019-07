Cardi B: "Vorrei fossi morta". il tweet preoccupa i fan

Sul profilo Twitter ufficiale della rapper Cardi B lo scorso 21 luglio è apparso un misterioso messaggio. Nel tweet si leggeva: "Wish I was dead" ("Vorrei fossi morta").

Anche se il messaggio è stato prontamente rimosso dal suo account da quasi 6,5 milioni di follower, ha comunque avuto il tempo di fare il giro del web e preoccupare non poco i fan dell'artista.

Cardi B tweeted out "Wish I was dead" and deleted it later.



Let's hope she's okay & gets better! pic.twitter.com/Drhfd7vt5G