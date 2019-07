Steve di Stranger Things si dà alla musica: pubblicato il suo primo singolo "Roddy"

Tutti lo conosciamo nei panni di Steve Harrington, l’amato personaggio di Stranger Things: stiamo parlando dell’attore Joe Kerry che, dopo il grande successo della serie tv, adesso ha deciso di dedicarsi anche alla musica.

Il giovane interprete ha stupito i fan pubblicando, con lo pseudonimo di Djo, il suo primo singolo che si intitola “Roddy”: a giudicare dai commenti entusiasti dei suoi followers, il brano sembra aver riscosso già un grande successo. Nel brano Kerry canta su una base strumentale che ricorda molto il rock psichedelico. In realtà, questa non è la sua prima esperienza musicale, visto che in passato ha suonato nella band di Chicago chiamata Post Animal.

L’interprete di Steve non è neanche l’unico attore di Stranger Things a essere anche un musicista: Finn Wolfhard, interprete di Mike, è il frontman dei Calpurnia, mentre Gaten Matarazzo, interprete di Dustin, suona nei Work In Progress, band che tra l’altro ha da poco pubblicato due singoli. Non resta che augurare loro di avere con la musica lo stesso successo ottenuto con la serie tv.