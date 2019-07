Natalie Imbruglia incinta: "Diventerò mamma grazie a un donatore!"

Sembra proprio che per Natalie Imbruglia, 44 anni, questo sia un momento meraviglioso. La cantante non contiene la gioia ed è lei stessa a condividere con i fan un doppio importante annuncio in un post pubblicato solo poche ore fa sul suo profilo Instagram.

In arrivo per lei un nuovo albume e... un bebè!

Nel suo post, Natalie pubblica due foto: nella prima mostra la sua "incredibile squadra", nella seconda mostra il suo bel pancione, precisando "no, non ho ingoiato un'anguria".

Nella didascalia del post la Imbruglia prima annuncia il nuovo album: «Sono molto felice di annunciare che ho appena firmato un contratto discografico con BMG!! Che squadra INCREDIBILE. Sono stata impegnata a scrivere per un anno e mezzo e non vedo l'ora di condividere queste nuove canzoni con tutti voi!!!!».

Poi rivela che, come si può vedere dalla (seconda) foto, c'è un altro annuncio: «In autunno avrò il mio primo figlio! Per quelli di voi che mi conoscono, questo è qualcosa che desideravo da molto tempo e sono felice che ciò sia possibile grazie alla fecondazione in vitro e ad un donatore di sperma. Non dirò nulla di più, pubblicamente».

La cantante è ancora single, ma questo non le ha impedito di realizzare il suo più grande sogno. La gioia di Natalie è incontenibile: «Sono così entusiasta di questa prossima avventura ... un nuovo album e diventerò mamma!»

(Credits photo: Instagram/natalie_imbruglia)