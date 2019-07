Arrestato l'ex di George Michael: ha distrutto la villa del cantante

Era diventato famoso per la sua love story con uno dei cantanti più conosciuti al mondo. Fadi Fawaxdi, ex compagno di George Michael, è stato arrestato l'altra notte mentre stava distruggendo la villa di Regent's Park, a Londra, dove abitava il cantante prima di morire nel 2016. Un'abitazione da 5 milioni di sterline, dove Fadi viveva da solo dalla scomparsa di George. I vicini, allarmati, hanno chiamato la Polizia, che ha trovato l'uomo sul tetto della casa, a petto nudo, in stato confusionale.

I vetri delle finestre erano rotti, tubi dellʼacqua distrutti, tanto che è stato necessario l'intervento dei pompiere per bloccare le perdite. Tutta la casa appariva danneggiata in più punti. "Non me ne vado, sto qui, voglio restare qui", gridava l'uomo. A quanto pare, la star di "Last Christmas" (che ironia della sorte, è morto proprio il 25 dicembre) non avrebbe pensato al suo compagno nel testamento. Quella casa, infatti, George l'avrebbe lasciata a sua sorella.

La famiglia del cantante non vedeva di buon occhio Fawaxdi. In un'intervista al Sun, qualche mese fa aveva dichiarato: "Fadi è una vera seccatura per tutto questo. Si è rifiutato di andarsene nonostante diverse lettere e richieste negli ultimi 18 mesi". Lui non ci pensa nemmeno ad andarsene, anzi tempo fa aveva dichiarato che è stato lo stesso George a dargli il permesso di restare in quella casa.

Fadi è stato prelevato dalla Polizia ed è stato accusato di crimine aggravato, ma è stato rilasciato la stessa notte. Ora è sotto inchiesta.