E (anche) Justin Bieber si è fatto il piercing al sopracciglio

Dopo Madonna, Rihanna, Katy Perry e Bella Thorne (e la lista potrebbe continuare), anche Justin Bieber si è fatto un piercing. Il cantante ha scelto di bucarsi il sopracciglio. Dopo i tatuaggi, Justin ha deciso di sfoggiare questo nuovo vezzo. E per farlo vedere a tutti, ha postato una foto su Instagram. Il gioiello scelto per il suo piercing è sobrio, molto classico... certo non scintillante come il suo "bling bling" - ovvero l'accessorio per i denti - con 3 file di diamanti (come si può intravedere dalla foto). E i fan cosa pensano del nuovo look del loro beniamino?

I fan hanno apprezzato. Molti i like e i commenti. Anche così Justin piace a tutti. Secondo alcune fonti ben informate, il cantante avrebbe fatto questa "pazzia" domenica 21 luglio. Ha accompagnato la moglie da Ancient Adornments a West Hollywood e, mentre lei ha scelto un semplice helix piercing, lui ha optato per il sopracciglio destro.

Insomma, i due sono ancora molto molto innamorati... tanto che, come due adolescenti, vanno a farsi i piercing insieme!