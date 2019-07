Amy Winehouse: l'ex marito chiede una parte del patrimonio alla famiglia

Otto anni fa, il 23 luglio del 2011, Amy Winehouse veniva trovata senza vita nella sua casa di Londra.

La cantautrice, una delle principali esponenti della nuova generazione del soul bianco e vincitrice di cinque Grammy Awards, negli ultimi anni della sua vita aveva spesso fatto parlare di sé per i gravi problemi di dipendenza da alcol e droga.

Dopo la sua improvvisa e prematura scomparsa, Blake Fielder-Civil, con cui Amy era stata sposata dal 2007 al 2009, rilasciò diverse interviste in cui si dichiarava pentito di aver introdotto l'ex moglie all'eroina e all'uso di altre sostanze. Il loro amore travagliato è stato raccontato da Amy in un celebre brano tratto dall'album Back to black: "Love is a losing game".

Oggi, a distanza di 8 anni dalla morte di Amy, Blake Fielder-Civil torna alla carica e, tramite le vie legali, ha chiesto alla famiglia della cantautrice un terzo del patrimonio della sua ex moglie, oltre 1 milione di sterline, più un’indennità mensile.

I genitori di Amy, in assenza di un testamento scritto, hanno ereditato l'intero patrimonio della cantautrice di quasi 3 milioni di sterline. Mitch e Janis Winehouse, di fronte alla richiesta dell'ex marito di Amy, si sono detti indignati: “Non ha portato nient’altro che dolore a tutti. Dargli un altro penny sarebbe troppo”.

Un portavoce della famiglia ha inoltre aggiunto che l'uomo ha speso grosse somme di denaro del patrimonio di Amy quando l'artista era ancora in vita. E dire che sarebbe "inappropriato" lasciarglielo fare ancora oggi sarebbe un eufemismo.

A quanto pare la famiglia di Amy è decisa a fare battaglia a Blake Fielder-Civil e a non concedergli altro denaro.

(Credits photo: Instagram)