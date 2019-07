Miley Cyrus: le pose super hot infiammano i social

Miley Cyrus non è nuova alle provocazioni e, a quanto pare, si diverte anche moltissimo a farlo. Questa volta l'occasione è offerta dall'avvio della sua estate...

La popstar ha deciso di far impazzire i suoi follower postando sul suo profilo Instagram una serie di scatti bollenti e decisamente sexy.

Visualizza questo post su Instagram FUN BOY or FUCK BOY? Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 26 Lug 2019 alle ore 11:06 PDT

Miley ha cominciato postando due giorni fa un paio di scatti in una piscina piena di gonfiabili. La cantante, distesa su una "nuvola" con arcobaleno, indossa un bikini bianco e mette in mostra il suo fisico perfetto. La didascalia recita: "FUN BOY or FUCK BOY?".

Visualizza questo post su Instagram Hot Girl Summer Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 26 Lug 2019 alle ore 12:15 PDT

Non paga, la Cyrus ha postato altri due scatti in canotta e slip sul divano di casa. E questa volta è ben consapevole della posa super sexy. In didascalia scrive: "Hot Girl Summer". I fan sono letteralmente impazziti: in poche ore la foto ha ricevuto quasi 4,5 milioni di like!

Visualizza questo post su Instagram You can watch my tan progress for the next few days ... Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 26 Lug 2019 alle ore 1:21 PDT

Sembra proprio che Miley sia decisa a tenere costantemente aggiornati i suoi follower, visto che nella didascalia dello scatto successivo scrive: "potete guardare i progressi della mia abbronzatura per i prossimi giorni".

Visualizza questo post su Instagram #HotGirlSummer Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 27 Lug 2019 alle ore 1:41 PDT

E i follower sembrano gradire parecchio, visto che anche le ultime foto postate con l'hashtag #HotGirlSummer hanno raccolto più di 2 milioni di like.

Insomma, con Miley Cyrus non ci si annoia mai!

(Credits photo: Instagram/mileycyrus)