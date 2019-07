Tom Kaulitz dei Tokio Hotel e Heidi Klum, secondo matrimonio in Italia?

A febbraio scorso si erano sposati in gran segreto. E ora, Heidi Klum e Tom Kaulitz stanno pensando di dirsi sì una seconda volta... in Italia. Il chitarrista dei Tokio Hotel e la supermodella tedesca avrebbero deciso di coronare ancora una volta il loro sogno d'amore nel nostro Bel Paese.

Il primo matrimonio è stato celebrato il 22 febbraio scorso a Beverly Hills. I due ci hanno tenuto tantissimo a non far trapelare la notizia, che infatti è arrivata agli onori di cronaca solo a metà luglio. Ora, la coppia è in Italia dove, secondo il Daily Mail, convoleranno a giuste nozze per la seconda volta.

Le indiscrezioni, però, non finiscono qui. Heidi e Tom vorrebbero dirsi nuovamente sì su uno yacht, al largo dell'Isola di Capri. Uno scenario davvero mozzafiato e molto romantico... una location perfetta per giurarsi amore eterno. La cerimonia dovrebbe svolgersi i primi di agosto, tra pochissimi giorni, quindi, al cospetto di 100 invitati, tra cui molti volti del mondo dello spettacolo.

Anche se hanno ben 17 anni di differenza (lei 46 e lui 29), la coppia è più innamorata che mai. E avrebbero scelto proprio Capri per il matrimonio bis, perché qui lo scorso anno hanno capito di non poter fare a meno l'uno dell'altra. Viva l'amore!