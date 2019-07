Modà, annunciate le date del tour del 2020

Il prossimo 4 ottobre uscirà “Testa o croce”, il nuovo album dei Modà che arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro, “Passione Maledetta”. Il disco è stato anticipato dal singolo “Quel sorriso in volto”, uno dei brani più ascoltati dell’estate 2019 che ha già fatto innamorare i fan della band capitanata da Kekko Silvestre.

I Modà saranno in tour il prossimo autunno per presentare dal vivo il loro nuovo lavoro ma oggi sui social hanno annunciato che si esibiranno dal vivo anche la prossima primavera: “Romantici, ve l’avevamo detto che i concerti di dicembre sarebbero stati solo un’anteprima… - hanno annunciato - e l’entusiasmo con cui li avete accolti non ci ha dato scelta: torneremo in tour anche nel 2020! Raddoppiano i concerti al Mediolanum Forum di Assago e al Palazzo dello Sport di Roma, e si aggiungono i concerti nei palasport di Acireale, Eboli e Bari”.

Per la gioia di tutti i fan, ecco tutte le date del tour dei Modà, aggiornate con l’aggiunta di quelle primaverili:

2 dicembre – Unipol Arena di Bologna

4 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MI)

7 dicembre – Brixia Forum di Brescia

8 dicembre -l Pala Alpitour di Torino

11 dicembre – Mandela Forum di Firenze

14 dicembre – Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)

14 marzo al PalaFlorio di Bari

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)