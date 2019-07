Ultimo, nuova musica in arrivo

Dopo il tour che si è concluso con il grandioso concerto allo Stadio Olimpico davanti a 64mila persone, Ultimo si è concesso una vacanza oltreoceano. In questi giorni è tornato da Miami con tante nuove idee in testa: come ha annunciato sui social, infatti, il giovane cantautore romano ha già composto due nuovi pezzi e non vede l’ora di registrarli.

“Sto tornando a Roma – ha scritto su Instagram – torno da Miami con due nuove canzoni scritte... ad agosto vado a Londra a registrare le voci. Prima o poi usciranno. Penso più poi che prima... ma usciranno”.

Dopo il grande successo del suo ultimo album, “Colpa delle favole”, uscito ad aprile sulla scia del successo sanremese “I tuoi particolari” con il quale si è classificato secondo, Ultimo sta dunque iniziando a lavorare a un nuovo disco. Nei giorni scorsi, inoltre, ha annunciato che nel 2020 farà un tour negli stadi che si concluderà con un grande live al Circo Massimo di Roma.