Lady Gaga (forse) ha un nuovo fidanzato, ma non è Bradley Cooper

Lady Gaga sembrerebbe pronta a mostrare al mondo il suo nuovo amore. Si tratta del suo ingegnere del suono, il 37enne Dan Horton, che lavora nel suo team dello scorso novembre (dopo aver lavorato per altri grandi nomi del panorama musicale, come Justin Timberlake, Camila Cabello e Bruno Mars).

La rivista People ha paparazzato la coppia durante un romantico brunch al ristorante Granville di Studio City, a Los Angeles. Stefani e Dan sembravano molto rilassati e tranquilli, per nulla preoccupati di essere visti.

Anzi, la coppia ha addirittura scelto un tavolo sulla parte anteriore del locale affacciato sul marciapiede. A detta dei presenti, i due sembravano molto più che amici, inoltre "hanno parlato fitto fitto" per più di un'ora, e si e si sono baciati diverse volte.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton in LA! pic.twitter.com/EFwjLSvYQH — Gaga Media (backup) (@GagaMediaBackUp) 30 luglio 2019

Questa sembrerebbe la conferma definitiva del fatto che tra Lady Gaga e Bradley Cooper non c'è affatto una love story in corso e che i due non vivono insieme, come i tabloid hanno più volte insinuato negli ultimi tempi. Cosa che la stessa popstar ha sempre negato.

Nel passato di Lady Gaga ci sono due importanti storie d'amore finite: prima quella con Taylor Kinney e poi quella con Christian Carino, terminata ad un passo dall'altare (a quanto pare) a causa della gelosia di lui.

Che sia finalmente arrivato l'uomo giusto?

(Credits photo: Twitter/GagaMediaBackUp)

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit dal 2000 a oggi!