La figlia di Beyoncé a soli 7 anni entra nella classifica Billboard 100

Blue Ivy Carter, primogenita di Beyoncé e Jay Z, ha solo 7 anni ed è già entrata nella prestigiosa classifica Billboard 100, che racchiude i singoli più ascoltati negli Stati Uniti d'America. La piccola è riuscita in questo primato grazie al brano della mamma "Brown Skin Girl", che sta ottenendo un successo pazzesco.

Nel pezzo - contenuto nell'ultimo album "The Lion King: The Gift", colonna sonora del film "Il Re Leone" - Blue canta, insieme a Saint Jhn e Wizkid. La sua voce accompagna quella della madre e non era mai successo prima che una bambina della sua entrasse nella classifica.

Non solo in questa occasione Beyoncé ha richiesto la collaborazione di Blue Ivy. La piccola, infatti, è presente anche nel video di "Spirit", contenuto nello stesso disco. Qui, la vediamo attraversare immersa nella natura, tra cascate e deserti. Blue si presta volentieri e da poche, semplici immagini si capisce che diventerà una grande star. Proprio come mamma e papà.

Tra l'altro sembra che la piccola abbia proprio un bel caratterino. Ai Grammy Awards di un paio di anni fa, i genitori sono stati rimproverati dalla figlia, presente alla premiazione, perché stavano applaudendo troppo.