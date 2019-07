Miley Cyrus non parteciperà più a Woodstock 50

Quest’anno ricorre l’anniversario del Festival di Woodstock, il grande evento del 1969 passato alla storia. Per celebrare questa ricorrenza, lo storico organizzatore, Michael Lang, insieme ad altri partner, ha deciso di organizzare una nuova edizione del Festival.

A quanto pare, però, Woodstock 50 si sta rivelando un grande flop, nonostante gli sforzi di Lang e soci: a causa di problemi organizzativi legati alla concessione dei permessi, oltre che a problemi di budget, infatti, la rievocazione del celeberrimo festival è ormai a forte rischio, considerando che dovrebbe svolgersi tra sole due settimane e dallo stato di New York è stato spostato nel Maryland da pochissimi giorni.

A causa di questa situazione, ormai gli artisti che avrebbero dovuto esibirsi sul palco della manifestazione si stanno tirando indietro uno a uno: dopo Jay-Z, Dead & Company, John Fogerty, Country Joe McDonald, John Sebastian, The Lumineers, The Raconteurs e Santana, oggi è il turno di Miley Cyrus.

La cantante ha fatto sapere di aver cancellato la sua performance in programma al Festival che, comunque, almeno per ora resta in calendario. L’evento, però, sarà ridimensionato: durerà solo una giornata e dovrebbe tenersi vicino Baltimora; al momento gli unici artisti confermati sono i The Zombies.