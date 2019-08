Lil Nas X, nuovo record di presenze nella classifica Billboard: Mariah Carey gli dedica un tweet

“Old Town Road” di Lil Nas X feat Billy Ray Cyrus ha battuto tutti i record, diventando il singolo rimasto per più tempo al primo posto della classifica Billboard Hot 100 di tutti i tempi, ben 17 settimane. Questo record apparteneva a Mariah Carey, che è riuscita a mantenerlo per anni.

La cantante, però, ha preso la notizia molto sportivamente e, anzi, ha dedicato al rapper un bellissimo messaggio su Twitter per sancire il passaggio di testimone: “Dedico amore e complimenti a Lil Nas X per aver battuto uno dei record più longevi della storia della musica – ha scritto Mariah nel suo tweet – siamo stati molto fortunati per aver mantenuto questo record con una canzone che significa così tanto sia per me che per i Boyz II Men e che ha emozionato così tante persone. Continuate a vivere al meglio la vostra vita!”.

Sending love & congrats to @LilNasX on breaking one of the longest running records in music history! We've been blessed to hold this record with a song that means a great deal to @BoyzIIMen and myself and has touched so many. Keep living your best life! ❤ pic.twitter.com/3YorLCg3lx — Mariah Carey (@MariahCarey) 30 luglio 2019

Il rapper ha condiviso il bellissimo tweet della cantante sul suo profilo Instagram, definendola semplicemente "Leggenda" e dedicandole anche un cuore.

Visualizza questo post su Instagram LEGEND❤️ Un post condiviso da Lil Nas X (@lilnasx) in data: 29 Lug 2019 alle ore 7:04 PDT

La canzone di cui parla nel tweet Mariah Carey è “One Sweet Day”, singolo uscito nel 1995 in collaborazione con i Boyz II Men e rimasto al primo posto della classifica Billboard per ben 16 settimane. Dopo più di vent’anni, il record è stato battuto da Lil Nas X: adesso chi riuscirà a superarlo?

