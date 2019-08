Jovanotti a Viareggio omaggia Lucio Dalla insieme a Federico Zampaglione

Il Jova Beach Party il 30 luglio ha fatto tappa a Viareggio e in questa occasione Jovanotti ha riservato al suo pubblico tante sorprese. Innanzitutto, durante il concerto a un certo punto è salito sul palco Federico Zampaglione con la sua band, i Tiromancino.

Il gruppo ha affiancato Jovanotti per un omaggio al grande Lucio Dalla con l’interpretazione di uno dei suoi più grandi successi, ossia “Com’è profondo il mare”. Su Instagram il cantante ha poi condiviso un video che ha immortalato un momento dell’esibizione, pubblicando un messaggio di ringraziamento che Federico Zampaglione gli ha scritto. “Stasera momenti di pura magia al Jova Beach Festival – si legge nel messaggio - È inutile parafrasare o girarci intorno... Lorenzo è di un altro pianeta. La sua energia positiva e carica vitale ti entra dentro e ti rivolta come un calzino. Un oceano di gente in delirio!!! In 30 anni di musica ho diviso il palco con veri giganti ma Lorè è unico e sarebbe in grado di far resuscitare i morti facendoli pure ballare. Ti voglio bene amico e sei un esempio per me e per chiunque faccia questo mestiere. Ricordare Lucio con te è stato intenso – ha sottolineato per poi concludere - Il più grande showman/comunicatore italiano di tutti i tempi. Puoi fargli cantare pure la fottuta lirica... troverà sempre un modo per emozionarci. Tvb e ti stimo incredibilmente fratello”.

A queste belle parole, Jovanotti ha risposto con una story: “I love Zampa. Lo sai quanta stima c’è e l’amicizia tra colleghi è preziosa e fa bene al cuore e anche alla musica”. L’amicizia e la stima reciproca tra Jovanotti e Zampaglione è stata di recente confermata anche da una collaborazione musicale, la nuova versione della hit dei Tiromancino, “La descrizione di un attimo”, poi inserita nell’album “Fino a qui” della band.

