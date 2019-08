Ariana Grande realizza il suo sogno: incontrare Jim Carrey

Anche le popstar hanno i loro idoli: nel caso di Ariana Grande si tratta del grande attore Jim Carrey. Nonostante lei ormai sia famosa a livello mondiale, non aveva mai avuto occasione di incontrarlo fino a ora: Ariana, infatti, ha condiviso il set con lui, recitando una piccola parte in una puntata della seconda stagione di “Kidding”, la serie tv in cui l’attore 57enne interpreta il protagonista e che andrà in onda entro il 2019.

Ad Ariana Grande non è sembrato vero di poter incontrare quello che è il suo mito sin dai tempi dell’infanzia. È talmente legata a lui che ha persino un tatuaggio che riporta una citazione di “The Truman Show”, uno dei film più belli della carriera dell’attore. Su Instagram la cantante ha condiviso un tenero scatto che la ritrae mentre abbraccia Carrey, visibilmente emozionata.

“Non ci sono parole – ha scritto nel post – continuo a fissare lo schermo del mio cellulare e non ci sono parole che rendano giustizia a questo momento. Sono grata per quella che è stata l’esperienza più bella della mia vita. Non c’è nulla di più incredibile che ritrovarsi a lavorare e a trascorrere del tempo con qualcuno che hai idolatrato e adorato sin da prima di imparare a parlare”.

“Ma la cosa ancora più incredibile – prosegue il messaggio – è scoprire che quella persona è ancora più speciale, gentile e generosa di quanto potessi mai immaginare. Ho fatto una piccola comparsa nella nuova stagione della divertente e anche profondamente commovente della serie ‘Kidding’. È stata un’esperienza da SOGNO – ha sottolineato – grazie, grazie, grazie Jim e grazie Dave per avermela proposta. Avrei molto altro da dire ma in questo momento le parole non basterebbero”.

