Mahmood, nessuno come lui: “Soldi” ha superato i 100 milioni di streaming su Spotify

Il successo di Mahmood è esploso con la vittoria dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e da allora non si più fermato: la sua hit “Soldi”, infatti, è diventata un successo internazionale e ha battuto tutti i record.

L’ultimo è stato registrato su Spotify, dove la canzone ha superato i 100 milioni di streaming: nessun cantante italiano è mai riuscito ad arrivare a una cifra simile. Lo stesso Mahmood ha dato la bella notizia ai suoi fan con questo divertente post su Instagram, dove ha pubblicato la foto del suo stupore non appena gli è stata comunicata la notizia.

Visualizza questo post su Instagram @jacopopesce : Ale abbiamo superato i 100 milioni di streaming IO : Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 1 Ago 2019 alle ore 5:43 PDT

Questo ennesimo traguardo, tra l’altro, arriva dopo quello del maggio scorso, quando Mahmood è riuscito a entrare nella top 50 mondiale.

E non è tutto: la scorsa settimana ha ottenuto il disco di platino in Spagna, mentre a inizio luglio lo ha ottenuto in Grecia e Svizzera; in Olanda ha guadagnato il disco d’oro, mentre in Italia il triplo platino. Su YouTube il video di “Soldi” ha superato i 117 milioni di visualizzazioni.

Con questi risultati e questo successo inarrestabile, Mahmood ha dato una bella lezione a tutti coloro che hanno sollevato un polverone per la sua vittoria al Festival, criticandolo su tutti i fronti. Alle loro parole, il giovane cantante milanese ha risposto con i fatti e con traguardi più che meritati.

