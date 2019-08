Ed Sheeran ha il cuore spezzato: il suo gattino è morto

Il cantante di "Shape of you" è addolorato per la perdita del suo gatto Graham, morto dopo essere stato investito da un'auto. Proprio ieri Ed ha postato su Instagram una foto del gattino accanto alla sua chitarra.

Nella didascalia della foto c'è soltanto l'emoji di un cuore spezzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos) in data: 1 Ago 2019 alle ore 4:04 PDT

A soffrire per il gattino, però, non è soltanto il cantautore. Anche Liberty Shaw, moglie del manager dell'artista, Stuart Shaw, ha voluto rendere omaggio al piccolo amico a 4 zampe postando una foto su Instagram.

Nella didascalia, Liberty esprime il suo dolore, raccontando l'accaduto: “La nostra adorabile piccola gemma Baby Ba Boo detta "Graham the Kitten" è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto. Abbiamo il cuore spezzato. Era divertente, intelligente e il migliore amico di un enorme pastore tedesco. Ci mancherai tanto. Grazie per tutto il divertimento. #Babybaboo”.

Liberty e Stuart Shaw conoscevano bene quel gatto, salvato dal cantante quando era solo uno scricciolo e di cui si erano presi cura durante la sua tournée. Con Sheeran restano ora gli altri due gatti, Calippo e Dorito.

Intanto l'ultimo disco di Sheeran, "No. 6 Collaborations Project", che vanta collaborazioni eccellenti con artisti del calibro di Justin Bieber, Cardi B, Khalid, Stormzy ed Eminem, continua a riscuotere un enorme successo anche in termini di ascolti in streaming su Spotify.

(Credits photo: Instagram/teddysphotos)

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!