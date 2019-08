Jovanotti, l’ultima tappa del Jova Beach Party sarà a Linate

Dopo le tante tappe sulle più belle spiagge italiane, per molte delle quali in tanti hanno protestato accusandolo di non rispettare l’ambiente e la fauna del territorio, Jovanotti ha deciso di aggiungere un’ultima data al suo tour estivo. Anche per questo concerto, il cantante ha scelto una location piuttosto insolita.

Questa volta, infatti, il Jova Beach Party non si terrà in una località marittima, bensì in un aeroporto, nello scalo di Linate per l’esattezza. “Jova Beach Party Milano. Si vooola – si legge in un post su Instagram – ultima chiamata volo Jbp 2019”. L’annuncio è accompagnato da un’illustrazione raffigurante il Duomo di Milano e lo stesso Jovanotti che “volano”.

In questo periodo l’Aeroporto di Linate è chiuso per lavori: secondo quanto trapelato finora, il concerto che chiuderà il tour di Jovanotti dovrebbe svolgersi nell’area erbosa tra i due terminal, quello commerciale e quello privato. Si attendono ulteriori informazioni.

