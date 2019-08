Elettra Lamborghini costretta a interrompere lo show a causa della ressa sotto al palco

Durante l’esibizione di Elettra Lamborghini in un locale di Lignano Sabbiadoro è accaduto un putiferio: verso la fine dello show, sotto al palco è scoppiata una vera e propria ressa, con gente che spingeva impedendo agli altri di godersi lo spettacolo. Una ragazza si è persino sentita male e, di fronte a ciò che stava accadendo, la cantante ha deciso di interrompere il concerto in anticipo, anche se ormai era giunto all’ultima canzone.

Prima di abbandonare il palco, Elettra ha provato a chiedere al pubblico di calmarsi ma i suoi tentativi sono stati vani. In seguito, la stessa artista ha raccontato l’episodio in una story su Instagram: “Stasera avevo la febbre, sono giorni che sto male ma ho comunque fatto il mio show – ha spiegato – con grande dispiacere, però, ho dovuto chiuderlo prima del previsto, anche se ero all’ultima canzone. Perché non ho mai visto nessuno spingersi in quel modo, come animali. Non sapersi divertire a quell’età penso sia veramente grave – ha sottolineato – prima di fermare tutto ho provato a far capire che non c’era bisogno di spingere, ma niente. Davanti c’erano tutte le ragazze del mio fan club e ho visto spingere. Io non ci sto, così sono andata via e lo rifarei mille volte. La situazione stava degenerando e stava diventando pericolosa, non per me che ero sul palco ‘al sicuro’, ma per voi: una mia fan ha avuto un attacco di panico ed era quello che non avrei mai voluto. Divertirsi vuol dire anche responsabilità”.

La fan in questione in seguito è stata soccorsa e portata al sicuro ma a quanto pare è stata davvero una brutta situazione ed è per questo che Elettra Lamborghini ha voluto commentare di persona la vicenda, nella speranza che episodi del genere non si verifichino mai più.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!