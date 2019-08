Fiorello e Paola Cortellesi danno spettacolo all’ultimo concerto del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Il tour congiunto di Laura Pausini e Biagio Antonacci è stato un vero successo e si è concluso col botto: all’ultima tappa in quel di Cagliari, infatti, i due cantanti hanno ospitato sul loro palco due guest star d’eccezione, due artisti a tutto tondo come Fiorello e Paola Cortellesi.

I due ospiti hanno davvero dato spettacolo sin dal momento in cui sono saliti sul palco: Fiorello e Paola, infatti, si sono presentati indossando gli stessi abiti di scena di Biagio e Laura, stupendo tutti con un’imitazione davvero esilarante. Tra gag e risate, poi l’insolito quartetto si è poi esibito in un paio di brani estratti dall’ampio repertorio dei due cantanti e Fiorello ha ribattezzato il gruppetto come “i nuovi Ricchi e Poveri”.

Su Instagram in seguito Laura Pausini ha condiviso alcuni scatti dell’esibizione e ha ringraziato i suoi due grandi amici di sempre, Fiorello e Paola: “Grazie amici, è stato un onore avervi al nostro fianco – ha scritto la cantante – e poi... guardateci, non siamo splendidi insieme?”.