Noel Gallagher al vetriolo: “Ho voluto bene a mia madre finché non ha partorito Liam”

Noel e Liam Gallagher non smettono mai di far parlare di loro: la faida tra i due fratelli è ricominciata, anzi, non è mai finita, ma ora sembra essersi riaccesa con toni ancora più forti del solito. Per gli ex componenti degli Oasis, ogni occasione è buona per parlare male dell’altro.

Nel caso di Noel, l’occasione stavolta è stata l’uscita del suo nuovo EP dal titolo “This is the Place”: in un’intervista il musicista è tornato a criticare il fratello, rivolgendogli parole veramente dure, tirando persino in ballo la loro mamma. Innanzitutto, Noel ha sparato a zero sull’ultimo show del fratello a Glastonbury: “Non credo di essermi mai vergognato tanto per un uomo – ha detto – ha suonato le canzoni degli Oasis in modo bizzarro e scialbo. Sembrava che stesse vivendo il giorno peggiore della sua vita, girovagava sul palco con quello che sembra il pigiama di mio figlio, urlando nel microfono per qualche ingiustizia percepita... ma se non riesce a cantare queste canzoni, lascia perdere”.

A proposito delle nuove canzoni di Liam, invece, Noel ha detto: “Se mettessi i miei due figli di 11 e 9 anni in una stanza... per circa 45 minuti, probabilmente potrebbero raccogliere qualcosa di meglio di quel suo ultimo singolo”. Ma la cosa forse più pesante Noel l’ha detta su sua madre: “Le ho voluto bene finché non ha partorito Liam”. Tra i due fratelli, insomma, ormai sembra esserci solo odio e rancore e, tra litigi e sfuriate sui tabloid britannici, ormai la loro diatriba dura da 10 anni. Una reunion degli Oasis ora più che mai sembra del tutto impossibile.