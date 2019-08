Paura per P!NK: il suo manager coinvolto in un incidente aereo

Ieri sera, 5 agosto 2019, P!NK ha tenuto un concerto a Oslo, in Norvegia. Dopo l'esibizione, il suo manager e altri membri del suo staff, hanno preso un jet privato che ha terminato la sua corsa con un atterraggio di emergenza: il velivolo ha preso fuoco.

Nelle prime ore di questa mattina, l'aereo si è fermato sul prato accanto all'aeroporto di Aarhus, a Tirstrup (Danimarca), dove sarebbe dovuto atterrare. In tutto 10 persone sono scappate in fretta e furia dalle fiamme, per fortuna senza riportare alcuna ferita. I soccorsi sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona. Secondo le notizie trapelate, l'aereo ha preso fuoco nell'ultima parte della discesa. È per questo motivo che il pilota non sarebbe stato in grado di farlo atterrare sulla pista, ma sul prato circostante.

Tutti i passeggeri sono tratti in salvo e sono stati trasportati in un hotel nelle vicinanze, dove hanno passato la notte. Un portavoce dell'artista ha confermato che lei non si trovava sul volo: "Pink non era sull'aereo. Ma il suo manager era lì - e molti altri membri del tour - ma tutto è andato bene".

Ancora non si conoscono le cause dell'incidente. Il manager di P!NK e il suo staff dovrebbero trovarsi domani, mercoledì 7 agosto, a Horsens in Danimarca, per un'altra tappa del tour. E a quanto pare lo show andrà avanti.