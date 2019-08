Selena Gomez e Francia Raisa non si parlano più: l'attrice le donò un rene

Nel 2017, l'attrice Francia Raisa si sottopose a un intervento per donare un rene alla sua amica del cuore, Selena Gomez. Un gesto bellissimo che fece presto il giro del mondo. L'amicizia è anche e, soprattutto, questo. Però purtroppo le cose tra le due sembrano non andare benissimo. Qualcosa nel loro rapporto si è spezzato e, da quanto riportano alcuni magazine rosa, non si parlerebbero da ben 9 mesi.

"Non ci sono parole per descrivere quanto io possa essere grata alla mia bellissima amica. Ha fatto per me il sacrificio più grande, mi ha donato il suo rene". Queste erano le parole che Selena dedicò a Francia in quell'occasione, accompagnate anche da questa dolcissima foto su Instagram.

Ma come è possibile adesso che la coppia abbia litigato? A quanto pare, l'attrice avrebbe chiuso i rapporti con la cantante perché ha problemi con l'alcol e questo proprio non le va giù.

Selena "non prende sul serio la seconda opportunità che le è stata offerta dalla vita", ha detto un insider riferendosi alle parole di Francia. "Fece l’esatto opposto di quanto i medici le avevano raccomandato. Aveva detto che non avrebbe più bevuto, invece continuò a farlo". Più volte del due avrebbero parlato e alla fine litigato, fino alla decisione di non parlarsi più. Speriamo che le cose si aggiustino... un'amica è il più grande tesoro che ci sia.