Katy Perry, in arrivo il nuovo singolo “Small Talk”: pubblicate su Instagram le lyrics

Katy Perry sta per pubblicare il suo nuovo singolo e, secondo le indicazioni fornite da lei stessa su Instagram, il brano dovrebbe intitolarsi “Small Talk”. La cantante ha anche condiviso alcune parti del testo della canzone che parla di un amore finito e di come due persone che sono state innamorate siano finite poi per diventare delle sconosciute, senza nulla di interessante da dirsi.

“Non è strano – si legge nella prima strofa – che mi hai visto nuda, che abbiamo fatto conversazioni sullo stare insieme per sempre, mentre adesso parliamo del meteo, ok”.

Visualizza questo post su Instagram #SmallTalk Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 6 Ago 2019 alle ore 2:00 PDT

Nella seconda strofa pubblicata, invece, il testo dice questo: “Non è folle che io conosca le tue debolezze e tutti alla festa pensano che tu sia la cosa migliore dopo il pane a fette”.

Visualizza questo post su Instagram #SmallTalk Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 6 Ago 2019 alle ore 6:00 PDT

Queste sono, invece, le parole della terza strofa: “Io davvero non riesco a credere che siamo passati da sconosciuti a innamorati e poi di nuovo a sconosciuti nella stessa vita”.

Visualizza questo post su Instagram #SmallTalk Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 6 Ago 2019 alle ore 7:00 PDT

A quanto pare la musica della canzone è stata scritta da Charlie Puth, che ha confermato la notizia su Instagram quando un fan gli ha chiesto spiegazioni in proposito e lui ha replicato: “Come fai a saperlo? Accidenti, al giorno d’oggi c’è qualcosa di segreto?”.

