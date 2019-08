Ariana Grande ha duettato con Barbra Streisand

Barbra Streisand ha tenuto un concerto a Chicago e ha sorpreso i fan con un’ospite speciale, Ariana Grande. La giovane popstar ha duettato con la grande cantante interpretando “No More Tears (Enough is Enough)”, il brano del 1979 che Barbra interpretò all’epoca con Donna Summer.

Dopo l’incontro con il suo idolo di sempre, Jim Carrey, Ariana Grande ha avuto così la possibilità di incontrare un altro suo mito e anche di esibirsi insieme a lei: la popstar si è emozionata molto sul palco e poi ha condiviso su Instagram una foto con Barbra e anche due video della loro esibizione.

“È stata la migliore notte della mia vita - ha scritto Ariana ai suoi follower – sto per svenire. Troverete solo 10 chili di capelli”, ha scherzato, riferendosi alla sua folta capigliatura. Anche Barbra Streisand ha condiviso questa esperienza sui social, pubblicando una foto con Ariana su Twitter per ringraziarla della sua partecipazione.

Having @ArianaGrande as my duet partner made my night - she was so sweet and so much fun to sing with! pic.twitter.com/RMITLHFR16