Olivia Newton-John: "Il cancro è tornato e non voglio sapere quanto mi resta"

Olivia Newton-John ha il cancro. L'attrice e cantante, diventata famose per aver lavorato al fianco di John Travolta in "Grease", ha confessato a tutti la sua malattia durante un'intervista al programma "60 minutes Australia". La notizia ha sconvolto il mondo intero.

La sua battaglia contro il tumore è iniziata nel 1992. Olivia era riuscita a sconfiggerlo, ma ora si è ripresentato e l'artista è al quarto stadio della malattia. Ma lei non vuole sapere quanto le resta ancora da vivere. Davanti alle telecamere ha dichiarato: "Quando ti fanno una diagnosi del genere, ti dicono che vivrai per un certo limite di tempo. Se qualcuno ti dice che ti restano sei mesi, tu vivrai per sei mesi perché ci credi. Quindi per me, a livello psicologico, è meglio non sapere quanto mi resta ancora da vivere".

L'artista, che nella sua carriera ha pubblicato più di trenta dischi, ha 70 anni e fin da piccolissima la sua passione per il canto era evidente. In età scolastica, infatti, Olivia si è unica a un gruppo di compagni forma una band, Soul Four. A soli 18 anni incide il suo primo singolo "Till You Say Be Mine".

Il successo mondiale arriva nel 1977, quando viene scelta per interpretare il ruolo di Sandy nel film cult "Grease", uno dei musical più amati nella storia del cinema.