Noel Gallagher ancora contro il fratello: "Venderò i master degli Oasis al miglior offerente"

I fan degli Oasis continuano a sognare una reunion dell'iconica band. Ma, a giudicare dai continui scambi di battute al vetriolo tra i fratelli Gallagher, sarebbe il caso di mettere da parte le speranze.

L'ultima dichiarazione, in ordine di tempo, è stata fatta da Noel in occasione della partecipazione al talk show statunitense "Late Night with Seth Meyers".

Il cantautore e chitarrista inglese, parlando dei brani che hanno decretato il successo degli Oasis, uno dei gruppi di punta della scena musicale mondiale degli anni '90, ha sorpreso tutti con una dichiarazione piuttosto forte.

Noel, infatti, ha dichiarato che al momento sono le etichette Creation e Big Brother a detenere i diritti sui master di quei brani. Ma tra quattro o cinque anni le licenze scadranno. A quel punto i master torneranno in suo possesso.

E ha aggiunto: "E sarà allora che li venderò al miglior offerente. Sì, li venderò. E con i soldi che ci farò mi comprerò un aereo, uno yacht, uno scimpanzé e pure un razzo".

Insomma, sembra proprio che la faida tra i fratelli Gallagher sia destinata a durare ancora a lungo. Ora non ci resta che attendere la replica di Liam, che certamente non tarderà ad arrivare.