Vasco Rossi: “Ho scritto una canzone per Emma con Gaetano Curreri”

Ciò che si vociferava da tempo alla fine si è avverato: Vasco Rossi ha scritto una canzone per Emma Marrone. Lo ha annunciato lo stesso rocker di Zocca, tramite un post su Instagram, nel quale ha spiegato di aver composto il brano insieme a Gaetano Curreri, leader degli Stadio e suo collaboratore da tempo, anche lui presente nello scatto condiviso sui social.

La canzone è stata incisa nello Speakeasy Studio, lo studio di registrazione dove Emma sta lavorando al suo nuovo album, lo stesso dove Vasco Rossi ha inciso i suoi ultimi dischi. È proprio per questo che in molti, nello scoprire che la cantante salentina aveva scelto proprio lo studio californiano per il suo prossimo lavoro, avevano pensato a una possibile collaborazione con il Blasco.

In realtà, i due cantanti hanno già lavorato insieme in passato: Emma si era appena fatta conoscere partecipando al talent Amici quando Vasco Rossi la scelse per aprire i suoi concerti allo stadio San Siro di Milano.

