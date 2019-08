Eros Ramazzotti accusato di plagio per il brano “Due respiri” di Chiara Galiazzo

Il musicista Lenny De Luca sostiene di aver depositato alla Siae, diversi anni fa, un brano da lui composto dal titolo “Sogno d’amore”; nel 2012 Chiara Galiazzo ha presentato a X-Factor un brano inedito dal titolo “Due respiri”, firmato per lei da Saverio Grandi, Luca Chiaravalli ed Eros Ramazzotti. Secondo De Luca, questo brano sarebbe un plagio parziale del suo pezzo ed è per questo che il musicista ha accusato Ramazzotti e i suoi collaboratori di plagio.

I legali di De Luca hanno spiegato che il loro assistito in quel periodo aveva ricevuto l’incarico di comporre brani adatti alla voce di Chiara Galiazzo e per questo decise di riarrangiare il suo pezzo “Sogno d’amore”: il brano fu consegnato personalmente a Franco Lionetti e Marco Ramazzotti, fratello di Eros, ma De Luca sostiene di non essere più stato aggiornato circa il lavoro. Quando poi ha ascoltato “Due respiri” in tv ha notato subito una somiglianza con il suo pezzo, cosa che sarebbe stata provata anche da una perizia. Ecco perché adesso ha chiesto un risarcimento a Ramazzotti.

Secondo quanto riportato da Ansa, De Luca sostiene di aver subito un danno perché si “è visto privare del giusto riconoscimento della propria produzione artistica”. Nel frattempo, con una nota, l’entourage del cantante romano ha risposto così: “Eros Ramazzotti e la Viameda edizioni srl, rifiutando ogni accusa, procederanno a tutelarsi in ogni sede giudiziaria competente. Riscontriamo il comunicato in data odierna con il quale il signor Lenny De Luca ha rappresentato di avere avviato le procedure di negoziazione assistita come previsto dal codice, per un asserito plagio parziale relativo al brano 'Due respiri' firmato da Eros Ramazzotti, Luca Chiaravalli e Saverio Grandi. Il brano di Chiara Galiazzo a cui si riferisce è del 2012 e il signor De Luca a quanto risulta, ha già coinvolto altri artisti con medesime pretese”.