Ultimo: il nuovo singolo è "Piccola Stella" scritta quando aveva 14 anni

Ultimo lancia il suo nuovo singolo "Piccola Stella", brano contenuto nell'ultimo album di inediti "Colpa delle favole". Il pezzo è stato scritto dal cantante stesso all'età di 14 anni, è stata la sua prima canzone. Dopo il successo ottenuto con "I Tuoi Particolari" a Sanremo 2019, l'artista romano stupisce ancora con questo brano dolcissimo. Qui puoi ascoltarlo durante il live allo Stadio Olimpico di Roma.

"Piccola Stella" è già disco d'oro, e parla di un amore sincero, mentre il nuovo disco è doppio disco di platino. Un'ascesa incredibile per il cantautore, che ha debuttato nel 2017 con l'album "Pianeti". A soli 2 anni di distanza, Ultimo è già una certezza nel panorama musicale italiano.

Ultimo è pronto a partire anche con il suo nuovo tour negli stadi, che vedrà la luce nel 2020: un progetto bellissimo, che sosterrà le iniziative dell'Unicef in Mali. Il live partirà da Firenze il 6 giugno del prossimo anno, toccherà città come Napoli, Milano e Bari, per poi terminare al Circo Massimo di Roma il 19 luglio 2020.