Taylor Swift in concerto esclusivo a Parigi: Radio 105 ci sarà

Il prossimo 9 settembre Taylor Swift si esibirà per pochissimi fortunati in "City of lover concert": noi di Radio 105 ci saremo e vi faremo vivere in esclusiva, sui nostri social e sul nostro sito, l'indimenticabile serata!

Dopo l'uscita di ME! e a pochi giorni dall'uscita del suo ultimo album, Lover, prevista per il prossimo 23 agosto, la cantante ha annunciato questo speciale evento, dove presenterà le canzoni del suo settimo album.

Radio 105 è invitata e vi farà vivere in esclusiva le emozioni e i suoni di questo intimo evento internazionale. Segnate il giorno: 9 settembre, dalle 19 e 30!