Miley Cyrus si separa da Liam Hemsworth e va in vacanza con la blogger Kaitlynn Carter

Miley Cyrus torna al centro delle notizie di gossip dell’estate: la giovane cantante, infatti, si è appena separata dall’attore Liam Hemsworth che aveva sposato a sorpresa solo 8 mesi fa, lo scorso 23 dicembre.

La conferma arriva da un portavoce della popstar: “Sì, la coppia ha deciso che in questo momento una rottura è la scelta migliore per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere – si legge in un comunicato diffuso da People - Liam e Miley hanno deciso di comune accordo di separarsi. Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner che come singoli, hanno deciso che questa è la scelta migliore mentre entrambi si focalizzano sulle loro vite e sulle loro carriere. Continueranno a prendersi cura di tutti i loro animali mentre trascorrono un periodo separati. Vi preghiamo di rispettare la loro privacy”.

Miley Cyrus nel frattempo sembra essersi già ripresa dalla rottura, considerando che in questi giorni si trova in vacanza in Italia insieme alla blogger Kaitlynn Carter, fondatrice di Selfé, brand emergente di skincare, come dimostrano alcune foto condivise dalla stessa blogger su Instagram. Le due stanno trascorrendo alcuni giorni di relax e divertimento sul Lago di Como e sono state più volte paparazzate in atteggiamenti molto intimi.

Visualizza questo post su Instagram noi siamo Italiani ora Un post condiviso da Kaitlynn Carter (@kaitlynn) in data: 9 Ago 2019 alle ore 11:51 PDT

In una foto si intuisce chiaramente che si stanno baciando, anche se si coprono con un cappello, mentre in altre prendono il sole in totale libertà sulla barca. Che si tratti di un vero e proprio flirt oppure di una semplice amicizia al momento non è possibile saperlo con certezza; Miley Cyrus comunque non ha mai nascosto di essere bisessuale, dunque tutto è possibile.