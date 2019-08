Muse, fiori d’arancio per Matt Bellamy: ha sposato la sua Elle Evans

Matt Bellamy ha detto sì: il frontman dei Muse si è sposato sabato scorso con la bellissima modella Elle Evans. Il cantante ha deciso di compiere il grande passo a 41 anni, mentre la sua sposa ne ha 29 ma la differenza d’età sembra proprio non essere un problema per i due che sono innamoratissimi.

Ad annunciare la bella notizia è stato lo stesso Bellamy con questo bellissimo post su Instagram, nel quale ha pubblicato una foto delle nozze e ha scritto semplicemente “Mr & Mrs Bellamy”, con tanto di cuoricini e faccina sorridente.

Visualizza questo post su Instagram Mr. & Mrs. Bellamy Un post condiviso da Matt Bellamy (@mattbellamy) in data: 10 Ago 2019 alle ore 8:11 PDT

Il cantante e la modella erano fidanzati dal 2017: Elle ha recitato anche in un video dei Muse, quello di “Mercy”. In passato Matt Bellamy è stato legato a Kate Hudson, dalla quale ha avuto anche un figlio, Bingham; con lei, però, l’amore è finito nel 2014.

Dopo la dovuta pausa per le nozze e la luna di miele, il cantante tornerà sul palco con i Muse a settembre per completare le date europee del “Simulation Theory Tour”, che li ha visti protagonisti anche in Italia lo scorso luglio.