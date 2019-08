Destiny’s Child, parla Kelly Rowland: “Reunion? Non ne so niente”

Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di una possibile reunion delle Destiny’s Child, il gruppo pop composto da Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams. Nel 2018 le tre cantanti sono tornare a esibirsi insieme al Coachella e da allora i fan non smettono di sognare un ritorno della band a tutti gli effetti.

Qualche giorno fa ha iniziato a circolare la notizia di un possibile nuovo album e un tour ma a quanto pare non c’è nulla di vero. A smentire il rumor è stata Kelly Rowland: “La reunion? Questa è una novità per me quanto lo è per voi – ha dichiarato a Entertainment Tonight – in questo momento ognuna di noi è solidale con le reciproche iniziative. Se dovesse esserci una reunion vorrei che fosse una sorpresa. Oggi ne sentiamo così tante, le notizie sono a portata di mano di tutti e a volte si crea un pessimo giornalismo”.