Lady Gaga finanzierà un progetto per le città americane colpite dalle sparatorie di massa

Lady Gaga è da sempre attiva nel sociale e per questo ha fondato “Born This Way”, un’organizzazione benefica che si occupa di diversi progetti. La popstar è da sempre anche attiva su un altro fronte, ovvero quello della lotta contro la libera circolazione della armi.

Proprio per questi suoi ideali, Lady Gaga non poteva restare indifferente di fronte alle tragedie che hanno colpito di recente tre città americane, El Paso, Dayton e Gilroy, colpite da sparatorie di massa. La cantante in questi giorni ha annunciato un progetto per finanziare oltre 160 classi in queste città che hanno vissuto questi terribili momenti.

Stefani, nello specifico, insieme alla DonorsChoose.org e alla sua fondazione “Born This Way”, finanzierà 14 aule a Dayton, 125 a El Paso e 23 a Gilory, garantendo anche supporto agli insegnanti e agli studenti, nel tentativo di ridonare loro la speranza.

“Con il cuore sono vicina a coloro che sono stati portati via troppo presto e alle loro famiglie, i loro cari e le comunità colpite da queste tragedie – ha scritto la cantante su Facebook – tutti hanno diritto ad avere delle leggi che li facciano sentire al sicuro nelle loro comunità. In questo momento, voglio indirizzare la mia confusione, la mia frustrazione e la mia rabbia in un gesto di speranza. La speranza che noi tutti possiamo essere di sostegno l’un l’altro e per noi stessi”.