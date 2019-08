Emma conquista una copertina e la pubblica “abusivamente”

Questo è un periodo davvero positivo per la carriera di Emma Marrone: è anche per questo che il noto settimanale “TV, Sorrisi e Canzoni” le ha dedicato una bellissima copertina dal titolo “Emma scatenata”. La cantante ha pubblicato l’immagine della copertina in anteprima sul suo profilo Instagram, scherzando sul fatto di averlo fatto in “modo abusivo”, dato che la rivista non era ancora uscita in edicola.

Nell’intervista per il magazine, Emma ha parlato proprio del periodo d’oro che sta vivendo: la cantante, infatti, di recente si è cimentata nella recitazione, interpretando una delle protagoniste del nuovo film di Gabriele Muccino, “I migliori anni” e, a giudicare dagli elogi ricevuti dal regista, pare se la sia cavata alla grande anche come attrice.

Per quanto riguarda la musica, invece, Emma in questo periodo si trova a Los Angeles per lavorare al suo prossimo album che conterrà una canzone, Io sono bella, scritta per lei a quattro mani da Vasco Rossi e dal leader degli Stadio, Gaetano Curreri. Qualche giorno fa la cantante ha postato una story su Instagram in cui si è mostrata in lacrime: erano, però, lacrime di gioia, proprio per il grande regalo ricevuto dai due big della musica italiana. Non resta che attendere e sperare di poter ascoltare presto il nuovo album della cantante salentina.