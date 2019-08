Fiocco azzurro per Alanis Morissette: è nato Winter Mercy

Alanis Morissette è diventata mamma per la terza volta: “È arrivato. Winter Mercy Morissette-Treadway è nato l’8 agosto 2019 – ha scritto la cantante su Instagram – per tutta la vita ho sognato di amare voi tre”.

In questo messaggio la cantante si riferisce non solo all’ultimo arrivato ma anche ai suoi altri due figli, Ever di 8 anni e Onyx di 3: Alanis ha spiegato più volte di aver sempre sognato una famiglia numerosa e finalmente è riuscita a realizzare il suo sogno, partorendo il terzo figlio a 45 anni, quando ormai non sperava più di restare incinta.

Questi tre bambini sono nati dal grande amore con il rapper Mario Treadway, suo marito dal 2010; dopo la gioia per questa nuova nascita, però, adesso Alanis dovrà affrontare un periodo molto delicato. Di recente la cantante ha ammesso di aver sofferto in passato di depressione post partum, ecco perché ha chiesto ad amici e parenti di starle vicino dopo la nascita di Winter Mercy.

“La prima volta non ho chiesto aiuto prima di un anno e mezzo, la seconda volta ho aspettato quattro mesi – ha raccontato l’artista canadese - Questa volta non aspetterò neppure quattro minuti. Avrò sicuramente bisogno di supporto e non lo rifiuterò”.