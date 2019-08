Bella Thorne annuncia: “Ho diretto un film porno”

I tempi della Disney sono ormai molto lontani per Bella Thorne: la cantante e attrice statunitense adesso è cresciuta e ha deciso di cimentarsi in qualcosa di diverso rispetto a quello che ha fatto finora. La 21enne ha appena annunciato il suo debutto come regista e questa non è l’unica novità: Bella, infatti, ha diretto un film porno per il famoso sito Pornhub.

Come riporta il Daily Mail, la giovane artista è stata la regista di “Her & Him”, film che lei definisce “bellissimo ed etereo”. Dell’opera è già stato pubblicato un primo trailer e un video del “making of”, ovvero una clip nella quale Bella racconta il lavoro svolto e com’è stato dirigere un film per adulti. L’attrice ha spiegato di non aver mai avuto a che fare con questo genere di film prima d’ora: “Girarlo è stato piuttosto interessante – ha spiegato – perché sul set abbiamo assistito a delle vere scene di sesso, cosa che non mi era mai capitata prima. Penso sia un ambiente piuttosto divertente”.

Tuttavia, Bella si rende conto che il mondo del porno viene ancora stigmatizzato e che per questo lei potrebbe essere criticata; la sua speranza è che gli spettatori accolgano questa sua opera con una mentalità aperta. “Se pensate che il porno sia imbarazzante – ha detto in proposito – beh, mi dispiace che vi sentiate a disagio, ma non fate sentire così anche le persone che, al contrario, lo apprezzano”.

“Her & Him” racconta di una coppia eterosessuale e di una sorta di lotta di potere che nasce tra di loro: “Il film esplora la relazione tra maschio e femmina e la lotta per il predominio”, ha spiegato ancora Bella. Per il suo lavoro alla regia, la cantante e attrice ha ricevuto persino i complimenti del vice presidente di Pornhub, Corey Price, che l’ha elogiata per la sua creatività e per la sua immaginazione. Il film verrà presentato per la prima volta all’Oldenburg Film Festival che si terrà in Germania dall’11 al 15 settembre.