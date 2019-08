Jovanotti improvvisa un concerto dal balcone di Francis Ford Coppola

Per gli abitanti di Bernalda, paese in provincia di Matera, è stata una bellissima sorpresa, in particolare per i fan di Jovanotti: stiamo parlando del mini-concerto improvvisato che il cantante ha tenuto dal balcone dell’albergo dove alloggiava.

L’edificio, situato nel centro storico, è tra l’altro di proprietà del grande regista di Hollywood, Francis Ford Coppola, i cui genitori erano originari proprio di Bernalda. Il concerto a sorpresa ha avuto luogo alla vigilia della data del Jova Beach Party a Policoro, località sul mare a pochi chilometri di distanza.

L’idea di suonare dal balcone è venuta a Jovanotti dopo aver sentito una sua canzone risuonare per la strada, come ha raccontato lui stesso nel post con il video pubblicato sui social: “Nel giorno off prima del Jova Beach Party a Policoro eravamo in hotel a Bernalda e mentre cenavamo ho sentito una mia canzone che usciva da un impianto per strada e poi sempre più forte e alla fine mi sono affacciato e ho visto questa scena qua – ha scritto l’artista - Grazie di questo affetto ragazzi! E comunque questa terra è magica e siamo stati benissimo. Torno verso nord carico di affetto grazie!”.

Lorenzo ha cantato qualche suo pezzo poi è stato raggiunto da Saturnino Celani, il suo fedele musicista che l’ha accompagnato con il basso nella bellissima e amatissima canzone “Serenata Rap”, il brano che nel famosissimo ritornello recita proprio “Affacciati alla finestra amore mio” e dunque si prestava molto bene alla situazione.