Lady Gaga sta lavorando al nuovo album

Ad aprile, tramite un tweet ironico, Lady Gaga ha risposto ai rumors che parlavano di una sua presunta gravidanza affermando di essere “incinta del nuovo disco”. In effetti, la cantante sta lavorando già da tempo al nuovo album: in seguito, grazie all’enorme successo del film che l’ha vista protagonista insieme a Bradley Cooper, “A Star Is Born”, probabilmente ha dovuto interrompere a più riprese il lavoro a causa dei numerosi impegni legati alla pellicola in questione.

Ma adesso Lady Gaga è tornata in studio di registrazione e sta lavorando a pieno ritmo, come dimostrando le foto condivise sui social sia da lei nelle stories, sia da alcuni suoi collaboratori.

Lady Gaga shared a photo of her in the studio recording new music! #LG6 pic.twitter.com/Gn4Q0llpDD — Lady Gaga Updates (@LGTourNews) 14 agosto 2019

.@LadyGaga posts many photos of herself in the studio. Looks like new music is really on the way! pic.twitter.com/NLwpXBLEEq — Music News Facts (@musicnewsfact) 16 agosto 2019

L’ultimo album di Miss Germanotta risale al 2016, quando ha pubblicato “Joanne”; il nuovo lavoro sarà il sesto album della sua carriera. I fan lo attendono con ansia ma ormai questa lunga attesa sembra finalmente quasi finita. Nel frattempo, tra una sessione di registrazione e l’altra, Lady Gaga pare abbia anche trovato un nuovo amore, forse nato proprio in studio: la cantante di recente è stata paparazzata mentre baciava Dan Horton, un ingegnere del suono. Se si tratta davvero di una love story è ancora presto per dirlo, ma di certo ormai sembra chiaro che con Bradley Cooper alla fine la scintilla che tutti si aspettavano fosse scattata, in realtà, non c’è stata o comunque non ha portato a nulla di più che una bella amicizia.