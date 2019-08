Emma Marrone paparazzata (felice e sexy) con Nikolai

Secondo le ultime indiscrezioni, Emma Marrone ha trovato l'amore: si tratta dell'aitante modello norvegese Nikolai Danielsen.

A svelare la nuova coppia dell'estate è stato il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, che proprio oggi 21 agosto è in edicola con un servizio fotografico sulla cantante in vacanza.

Lo scoop svelato dal magazine mostra la cantante salentina felice accanto al modello mentre trascorrono una vacanza in barca a Capri in compagnia di altre persone.

Nikolai, occhi e capelli castani, fisico scultoreo per 189 cm di altezza, ha un passato da boxeur.

Intrapresa la carriera da modello, il bel Danielsen ha sfilato per marchi noti a livello internazionale come Dolce & Gabbana, Todd Snyder, Mert & Marcus, affermandosi nel settore.

Visualizza questo post su Instagram #emmamarrone e #nikolaidanielsen: è amore? #gossipetv Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: 21 Ago 2019 alle ore 12:13 PDT

Accanto a lui Emma sembra proprio aver ritrovato il sorriso, mostrandosi radiosa e più sexy che mai.

Per la cantante si tratta proprio di un periodo d'oro. Oltre alla serenità dal punto di vista sentimentale, sta per lanciare anche nuovi interessanti progetti professionali: dal brano "Io sono bella" scritto per lei da Vasco Rossi in uscita il prossimo 6 settembre alla pubblicazione di un nuovo album per la fine del 2019, passando anche per il debutto al cinema nel prossimo film di Gabriele Muccino "I migliori anni".

(Credits photo: Instagram/chimagazineit)