Sparatoria con 3 feriti sul set del rapper Booba a Parigi

Questa notte un gruppo armato ha fatto irruzione in un hangar dismesso a Aulnay-sous-Bois, nella banlieue di Parigi, set dell'ultimo video del rapper francese Booba.

Secondo le prime fonti si sarebbe trattato di un gruppo di circa 20 persone armate di pistole e mazze da baseball. L'episodio ha scatenato il panico e generato momenti di vero terrore.

Come raccontato da radio Europe 1, il gruppo armato ha aperto il fuoco e ha aggredito i presenti, lasciando 3 persone ferite, per fortuna nessuna in modo grave.

‍☠️ Booba en direct d’Aulnay-sous-Bois pic.twitter.com/pNPoP9GFWV — ☠️ Kevkev ‍☠️ (@kev_kev76) 20 agosto 2019

Al momento dell'assalto, il rapper aveva già lasciato il set, l'episodio ha lasciato comunque molto scosso l'artista ed il suo staff. Gli aggressori sarebbero fuggiti prima dell'arrivo della polizia.

(Credits photo: Instagram/boobacrew)