Ed Sheeran, aperta in Gran Bretagna una mostra dedicata

A Ipswich, nell’est dell’Inghilterra, ha da poco aperto i battenti una mostra interamente dedicata a Ed Sheeran. Si intitola “Made in Suffolk” ed è vero e proprio percorso che celebra l’artista e la sua carriera, con bellissimi ritratti del cantante realizzati dal pittore Colin Davidson.

“Forse è l'Ed più intimo, l'Ed che si vede quando non si rende conto che c'è qualcun altro nella sua stanza, è un Ed più riflessivo – ha spiegato a proposito Davidson - Mi piace pensare che questo sia lo stato d'animo in cui si trova quando crea le sue canzoni”. Tra i curatori della mostra c’è anche il padre di Ed Sheeran, il quale ha fatto in modo che venissero esposti anche dei cimeli che raccontano la vita di suo figlio.

Ad esempio, tra gli oggetti esposti c’è anche una lettera inviatagli dall'Accademia di Musica Contemporanea che attesta una serie di F, ossia un’insufficienza, in tutte le materie. Dopo un solo anno di frequentazione dell’accademia, in quel periodo Ed aveva ormai deciso di abbandonare gli studi per partire in tour: “Ci ha telefonato e ci ha detto che era determinato a partire in tour – ha raccontato il padre - anche se questo avesse dovuto significare abbandonare il college, e così ha fatto”. “Made in Suffolk” resterà aperta fino a maggio 2020.