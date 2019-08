Piero Pelù, l'appello contro la plastica: "Dichiaro guerra all’ignoranza!"

Il disastro ambientale è sotto gli occhi di tutti: la plastica invade spiagge e mari di tutto il mondo, ma sono in pochi ad attivarsi per fare concretamente qualcosa.

Non è il caso di Piero Pelù che ha deciso di dichiarare guerra all'ignoranza e di rimboccarsi le maniche facendo qualcosa in prima persona. Così qualche giorno fa il cantautore italiano e cofondatore del gruppo rock Litfiba ha postato sul suo account Facebook una foto che lo ritrae accanto ad un grosso mucchio di rifiuti raccolti sulla spiaggia.

L'immagine è accompagnata da in messaggio chiaro e inequivocabile: «La questione delle plastiche non è cazzeggio o moda tardiva nell’estate 2019», scrive Pelù, che aggiunge: «Raccogliendo ogni anno quintali di rifiuti gettati in mare e nei fiumi da eserciti di idioti io dichiaro guerra all’ignoranza e riduco il mio rischio di trovare la plastica nel mio cibo. È semplice. È necessario. Famolo.»

L'appello del rocker non è passato inosservato.

Il suo post ha raccolto in poche ore oltre 30mila like e 10mila condivisioni, diventando virale. In tantissimi si sono congratulati con lui per aver dato visibilità al problema: fan e personaggi pubblici, come anche il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa.

(Credits photo: Facebook/pieropelufficiale)