La NASA dedica una roccia su Marte ai Rolling Stones

Il nome dei Rolling Stones è arrivato anche su Marte: la NASA ha infatti dedicato una roccia del pianeta rosso alla famosa band inglese. La notizia è stata diffusa dall’attore Robert Downey Jr prima del concerto degli Stones al Rose Bowl Stadium di Pasadina, in California, con un post su Instagram e poi con l’annuncio ufficiale dal palco.

La roccia in questione è poco più grande di una pallina da golf ed è stata chiamata “Rolling Stones Rock” per un motivo ben preciso. Gli scienziati l’hanno individuata quando la sonda spaziale ha toccato la superficie marziana nel novembre scorso: nel vederla, sembrò loro che si muovesse, rotolando per circa un metro. Ecco dunque che il pensiero è andato subito a Mick Jagger e alla sua band.

Gli Stones hanno voluto ringraziare la NASA per questo omaggio con un comunicato: “È un modo meraviglioso di celebrare il tour ‘Stones No Filter’ in arrivo a Pasadena – si legge nella nota – questa è sicuramente una pietra miliare nella nostra lunga e ricca storia. Ringraziamo la NASA per averla realizzata”. Lori Glaze, direttore della Planetary Science Division, ha così commentato l’evento: “Il nome ‘Rolling Stones Rock’ si adatta in modo perfetto. Il nostro intento è anche quello di condividere il nostro lavoro con un pubblico diverso – ha spiegato – quando abbiamo scoperto che gli Stones si sarebbero esibiti a Pasadena, onorarli ci sembrava un modo divertente per raggiungere i fan di tutto il mondo”.