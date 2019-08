Ariana Grande torna a esibirsi a Manchester dopo la tragedia del 2017

Due anni fa alla Manchester Arena, durante il concerto di Ariana Grande, ci fu un attentato terroristico per colpa del quale 22 persone persero la vita. Oggi l’artista è tornata nella città inglese per esibirsi al Manchester Pride, manifestazione per i diritti LGBT dei quali lei è una convinta sostenitrice.

Per Ariana tornare lì dopo la strage non è stato affatto semplice: “La città occupa un posto speciale nel mio cuore – ha detto – sono felice di essere oggi qui con voi. Mi scuso se posso sembrare un po’ nervosa. Avevo molte cose da dire ma sono ancora sopraffatta dal dolore”.

In questa occasione, Ariana Grande ha eseguito una versione ridotta delle sue più popolari canzoni, molte delle quali aveva cantato anche quella sera del 2017, come ad esempio “One Last Time”, brano che è diventato poi il simbolo di quella tragedia.