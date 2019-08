Vasco Rossi incontra i fan in spiaggia e canta con loro “Albachiara"

Vasco Rossi si è concesso un periodo di meritato riposo e relax dopo il grandissimo successo del "Non Stop Live 2019" tour. Il cantante ha scelto come meta della sue vacanze la spiaggia pugliese nei pressi di Castellaneta Marina.

I fan, però, non hanno impiegato molto tempo a scoprire la meta del rocker e così nei giorni scorsi si sono presentati in massa per tentare di avvicinarlo e di ottenere un selfie o un autografo.

Il numero eccessivo di ammiratori accorsi (e non previsti), però, ha generato inevitabilmente problemi di ordine pubblico. Così il cantante, che solitamente è lieto di accontentare il suo pubblico, ha dovuto lasciare la spiaggia in fretta e furia per evitare che qualcuno si facesse male.

Vasco però ha voluto replicare e si è ripresentato in spiaggia nel weekend, questa volta con un servizio d'ordine più preparato ad accogliere e gestire la folla.

Il komandante ha così incontrato i suoi fan in sicurezza, ha firmato autografi e ha cantato con loro “Albachiara”.

(Credits photo: Facebook/Vasco Rossi)