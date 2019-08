Mahmood, in arrivo il nuovo singolo “Barrio”

Il successo di Mahmood, dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, è davvero inarrestabile: il giovane cantante milanese ha raggiunto traguardi incredibili con la sua hit sanremese “Soldi”, sia in Italia che a livello internazionale. Ma è ora di tornare in scena con nuova musica e il rapper lo fa con il nuovo singolo “Barrio”, in uscita venerdì 30 agosto, come annunciato sui social.

La canzone è stata prodotta da Charlie Charles insieme a Dardust, il duo che ha prodotto tra l’altro anche “Soldi”. Questo nuovo brano sarà pubblicato anche in versione spagnola e parlerà di periferie, come suggerisce lo stesso titolo: “Per me la periferia è la normalità e nel brano parlo di amicizie, amori e relazioni – ha spiegato Mahmood al Corriere della Sera - E di come ormai anche chi la vedeva come inferiore stia imparando ad apprezzarla”.

Il giovane cantante è cresciuto a Gratosoglio, un quartiere della periferia milanese ed è proprio questa realtà che ha deciso di raccontare in questa sua nuova canzone. Gli stessi produttori tempo fa hanno annunciato l’uscita di una serie di canzoni a temi incrociati e a quanto pare il nuovo brano di Mahmood sarebbe il prosieguo ideale di “Calipso”, pezzo di Charles al quale hanno partecipato anche lo stesso Mahmood, insieme ad altri grandi della scena rap e trap attuale, come Fabri Fibra e Sfera Ebbasta.