Modà, il nuovo album “Testa o Croce” in uscita il 4 ottobre

I Modà sono pronti per tornare in scena e stupire il loro pubblico con un nuovo album: si intitola “Testa o Croce” e uscirà il prossimo 4 ottobre, ma dal 30 agosto sarà già disponibile per il pre-order. Il nuovo disco arriva a quattro anni di distanza dal precedente e conterrà ovviamente il recente singolo “Quel sorriso in volto”, un brano che ha già riscosso un enorme successo, ottenendo oltre 4 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

Venerdì 30 agosto i fan potranno ascoltare il secondo singolo estratto dal nuovo album, intitolato “Quelli come me”. “Questo pezzo – ha raccontato Kekko Silvestre – nasce nei bar di Milano, di notte. Non so se è capitato anche a voi di riuscire a confessare a qualche sconosciuto le vostre paure nascoste… a me capita spesso, al punto di chiedermi come mai, di certe cose, non riesco a parlarne nemmeno con gli amici più intimi. In questo viaggio notturno mi sono ritrovato a confidarmi con molte persone e il risultato è stato che non siamo poi così diversi tra noi… quelli come me sono tanti”.

Questa è la tracklist completa di “Testa o Croce”:

- Testa o croce

- Quel sorriso in volto

- … Puoi leggerlo solo di sera

- Quelli come me

- Per una notte insieme

- Voglio solo il tuo sorriso

- Una vita non mi basta

- Non respiro

- La fata

- Non te la prendere

- Love in the ‘50s

- Guarda le luci di questa città

- Quel sorriso Giogiò

Dopo l’uscita del disco, a partire da dicembre i Modà intraprenderanno un tour che li porterà nei principali palasport italiani per poi proseguire in primavera, con appuntamenti doppi al Forum di Assago e al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Radio 105 è la radio ufficiale.

Ecco tutte le date per le quali le prevendite sono già aperte:

2 dicembre all’Unipol Arena di Bologna

4 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (MI)

7 dicembre al Brixia Forum di Brescia

8 dicembre al Pala Alpitour di Torino

11 dicembre al Mandela Forum di Firenze

14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)

14 marzo al PalaFlorio di Bari

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)